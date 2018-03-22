إخلاء سبيل مدافع نادى أسوان المتهم بالانضمام لداعش بتدابير احترازية

إخلاء سبيل مدافع نادى أسوان المتهم بالانضمام لداعش بتدابير احترازيةالخميس، 22 مارس 2018 05:08 م
حماده السيد
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة اليوم الخميس، إخلاء سبيل لاعب نادى أسوان حمادة السيد المتهم بالانضمام لتنظيم داعش بتدابير احترازية.
وكانت النيابة حققت مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
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