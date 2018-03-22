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إحلال وصيانة مسجدين بالوادى الجديد بتكلفة 1,5 مليون جنيه

الخميس، 22 مارس 2018 08:58 م
إحلال وصيانة مسجدين بالوادى الجديد بتكلفة 1,5 مليون جنيه الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان له اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على إحلال وتجديد مسجدين من مساجد المحافظة بتكلفة مليون و550 ألف جنيه وذلك تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف حيث تمت الموافقة على إحلال وتجديد مسجد المروة القديم بمدينة الخارجة بتكلفة قدرها مليون و 150 ألف جنيها .
 
وأضاف بخيت أنه تمت الموافقة أيضا على أعمال إحلال وصيانة مسجد الشيخ والي وإنشاء دورة مياه بالمسجد  بتكلفة قدرها 400 ألف جنيها حيث يجرى إنهاء أعمال تسليم المواقع تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع .

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