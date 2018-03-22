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الخميس، 22 مارس 2018 08:56 ص
خالد صلاح
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إحباط هجوم انتحارى على قافلة أمنية جنوب غرب باكستان

الخميس، 22 مارس 2018 08:45 ص
إحباط هجوم انتحارى على قافلة أمنية جنوب غرب باكستان الجيش الباكستانى





أ ش أ
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أعلن مسئول باكستانى اليوم الخميس أن قوات الأمن قتلت انتحاريا عقب قيامه بإطلاق النار على قافلة أمنية فى ضواحى مدينة "كويتا" عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غربى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن مسئول بالشرطة المحلية قوله إن يقظة القوات الباكستانية تمكنت من إحباط الهجوم على القوات شبه العسكرية، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وبلوشستان ولاية حدودية مع إيران وأفغانستان وتشكل مسرحا للعنف المذهبى بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية فى باكستان، واعتداءات استهدفت قوات الأمن وحركة تمرد محلية ترغب فى الحصول على حصة أفضل من الثروات الطبيعية ونيل استقلالية أكبر.


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