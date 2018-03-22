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الخميس، 22 مارس 2018 06:38 م
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إحباط تهريب 733 كيلو من الأسماك الطازجة والمملحة عبر بحيرة ناصر

الخميس، 22 مارس 2018 05:30 م
إحباط تهريب 733 كيلو من الأسماك الطازجة والمملحة عبر بحيرة ناصر جانب من الاسماك





أسوان ندى سليم
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شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المسطح المائى ببحيرة السد العالى، بقوة من ضباط قسم مسطحات السد العالى، أسفرت عن ضبط 723 كيلو جرام أسماك طازجة معدة للتهريب، فضلا عن ضبط 10 كيلو جرام اسماك مملحة معدة للتهريب.
 
ودلت تحريات رجال شرطة مسطحات السد العالى، أن المضبوطات داخل مركب صيد بماكينة كهربائية، كانت بحيازة صياد يدعى "احمد . ع" 29 عاما، وسبق اتهامه فى قضيتين أثناء قيامه بالصيد بصاعق كهربائى، وضبط بحيازته 500 متر غزل مخالف، و150 "جوبيا سلك".
 
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الاسماك المضبوطة
الاسماك المضبوطة

المضبوطات
المضبوطات

 


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