إحالة واقعة العثور على 11قنبلة داخل صندوق قمامة للنيابة العسكرية

إحالة واقعة العثور على 11قنبلة داخل صندوق قمامة للنيابة العسكريةالخميس، 22 مارس 2018 01:52 م
متفجرات- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر المستشار أحمد عثمان الشاذلى، رئيس نيابة السلام، إحالة واقعة العثور على 11 قنبلة منزوعة الفتيل عثر عليها داخل صندوق قمامة فى مدينة النهضة للنيابة العسكرية.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بالاشتباه فى حقيبة سوداء داخل صندوق قمامة فى مدينة النهضة، وانتقل خبراء المفرقعات، وتم فرض كوردون أمنى فى المنطقة، وتبين بالفحص أنها 11قنبلة منزوعة الفتيل وليست قابلة للانفجار لأنها تالفة.
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