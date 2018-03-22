إحالة واقعة العثور على 11قنبلة داخل صندوق قمامة للنيابة العسكرية







كتب عامر مصطفى

قرر المستشار أحمد عثمان الشاذلى، رئيس نيابة السلام، إحالة واقعة العثور على 11 قنبلة منزوعة الفتيل عثر عليها داخل صندوق قمامة فى مدينة النهضة للنيابة العسكرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بالاشتباه فى حقيبة سوداء داخل صندوق قمامة فى مدينة النهضة، وانتقل خبراء المفرقعات، وتم فرض كوردون أمنى فى المنطقة، وتبين بالفحص أنها 11قنبلة منزوعة الفتيل وليست قابلة للانفجار لأنها تالفة.