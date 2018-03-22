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إحالة طالب للجنايات قتل والده ووضع جثته على سجادة صلاة بسبب مصروفات الكلية

الخميس، 22 مارس 2018 12:36 م
إحالة طالب للجنايات قتل والده ووضع جثته على سجادة صلاة بسبب مصروفات الكلية جثة - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بإشراف أيمن بدوى، المحامى العام، بإحالة طالب "لمحكمة الجنايات بتهمة التخلص من والده بعد رفضه إعطائه مصاريفه الدراسية بمنطقة زهراء مدينة نصر. 

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى  قسم شرطة  أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "جمال م" 59 عاما، مهندس زراعى، مقتولا داخل منزله، وتبين من التحقيقات أن هناك خلافات بين المجنى عليه ونجله المتهم عقب انفصاله عن والدته، وليلة ارتكاب الجريمة توجه المتهم إلى والده للحصول على تكاليف دراسته، وقدرها 4 آلاف جنيه،  وعندما رفض إعطائه المبلغ سالف الذكر، وتطور الأمر الى نشوب مشاجرة بينهما، قام على أثرها برطم رأسه عدة مرات فى دولاب غرفة النوم، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

 

وتقدم المتهم ببلاغ إلى القسم لإخفاء جريمته، حيث زعم أنه عثر على جثة والده وهو فى وضع السجود، الإ أن تحريات المباحث أثبتت تورطه بالواقعة.

 

وبمواجهته بتحريات المباحث، اعترف بارتكاب جريمته، مبررا أن والده كان دائم الشجار مع والداته، وقام بالتشهير بها بعد انفصالها، وأسفرت المعاينة الأولية، بوجود كدمة أسفل العين اليسرى، نتيجة تعرضه للضرب على رأسه،لتأمر النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.


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