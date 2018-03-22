إحالة شاب لمحكمة الجنايات اغتصب فتاة داخل شقته بالمقطم

كتب كريم صبحى
أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الخميس، شابا لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة داخل شقته بمنطقة المقطم.
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من سكان عقار أفادوا فيه أنهم فوجئوا بخروج فتاة من الاسانسير فى حالة أعياء شديدة تستغيث بهم فى مدخل العقار وبسؤالها أخبرتهم بأن جارهم الذى يسكن فى الطابق الـ 16 اعتدى عليها جنسيا.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها بناء على أقوالها تعرفت بالمتهم فى أحد الشوارع، ودار بينهما حديث تعارف ثم طلب منها المتهم التوجه معه الى شقته للحديث معها، وعقب وصولهم صعد بها إلى شقته ثم قدم لها عصير به مخدر واعتدى عليها جنسيا، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة جنايات القاهرة بعد أن أثبت تقرير الطب تعرضها للاعتداء الجنسى.
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بواسطة:
الدكتور فهمى عوض
و رضيت تروح شقة واحد متعرفوش ليه يا ترى !!! بلاش تهربج
هى مسؤلة عن أللى حصل زيه تمام....و حكاية شربها حاجة أصفرة دى بقت فيلم قديم اوى و بايخ...هى راحت برجليها و بمزاجها لحد شقته...و دفعت التمن....يبقى متشتكيش ...و كفايانا أفلام هابطة
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بواسطة:
عدلى فرغلى المحامى
زهاب الهانم لشقة المعتدى برضاها يفقد القضية مصداقيتها
و كمان واحد متعرفوش و مجرد قابلته بالشارع !! دى يجب محاسبتها على أزعاج السلطات