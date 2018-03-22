أوكرانيا تجرّد نائبة من حصانتها للاشتباه فى تخطيطها لهجمات ضد البرلمان







كييف أ ش أ

جرّد البرلمان الأوكرانى النائبة ناديا سافتشينكو، من حصانتها بعد الاشتباه فى تخطيطها لتنفيذ هجمات ضد البرلمان.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن المدعى العام الأوكرانى يورى لوتسينكو، توجيهه، اليوم الخميس، الاتهام إلى سافتشينكو بالتخطيط للقيام بهجوم على البرلمان الأوكرانى باستخدام قنابل يدوية وأسلحة آلية، مشيراً إلى أنها كانت تتعاون بشكل وثيق مع المتمردين المدعومين من روسيا شرقى البلاد للتآمر لمصلحة "أعداء أوكرانيا".

وأضافت الشبكة أن لوتسينكو قدّم - خلال خطابه اليوم إلى النواب الأوكرانيين - تسجيلات صوتية تحدّثت فيها سافتشينكو عن تهريب أسلحة من شرقى البلاد.

ونقلت (فوكس نيوز) عن سافتشينكو قولها إنها كانت على علم بعمليات التنصت، وإنها تحدّثت عن مثل هذه الهجمات كـ "استفزاز سياسي" لانتقاد الحكومة التى قالت إنها فشلت فى تحقيق "آمال الشعب.

جدير بالذكر أن المدعى العام الأوكرانى قال منتصف الشهر الجارى، إنه سيحرك دعوى أمام البرلمان لاعتقال واحتجاز ومحاكمة النائبة ناديا سافتشينكو لتخطيطها هجوماً إرهابيّاً فى قاعة مجلس البرلمان الأوكراني.