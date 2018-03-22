video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تجرّد نائبة من حصانتها للاشتباه فى تخطيطها لهجمات ضد البرلمان

الخميس، 22 مارس 2018 04:32 م
أوكرانيا تجرّد نائبة من حصانتها للاشتباه فى تخطيطها لهجمات ضد البرلمان مجلس البرلمان الاوكرانى





كييف أ ش أ
إضافة تعليق

جرّد البرلمان الأوكرانى النائبة ناديا سافتشينكو، من حصانتها بعد الاشتباه فى تخطيطها لتنفيذ هجمات ضد البرلمان.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن المدعى العام الأوكرانى يورى لوتسينكو، توجيهه، اليوم الخميس، الاتهام إلى سافتشينكو بالتخطيط للقيام بهجوم على البرلمان الأوكرانى باستخدام قنابل يدوية وأسلحة آلية، مشيراً إلى أنها كانت تتعاون بشكل وثيق مع المتمردين المدعومين من روسيا شرقى البلاد للتآمر لمصلحة "أعداء أوكرانيا".

وأضافت الشبكة أن لوتسينكو قدّم - خلال خطابه اليوم إلى النواب الأوكرانيين - تسجيلات صوتية تحدّثت فيها سافتشينكو عن تهريب أسلحة من شرقى البلاد.

ونقلت (فوكس نيوز) عن سافتشينكو قولها إنها كانت على علم بعمليات التنصت، وإنها تحدّثت عن مثل هذه الهجمات كـ "استفزاز سياسي" لانتقاد الحكومة التى قالت إنها فشلت فى تحقيق "آمال الشعب.

جدير بالذكر أن المدعى العام الأوكرانى قال منتصف الشهر الجارى، إنه سيحرك دعوى أمام البرلمان لاعتقال واحتجاز ومحاكمة النائبة ناديا سافتشينكو لتخطيطها هجوماً إرهابيّاً فى قاعة مجلس البرلمان الأوكراني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تدعو إلى فرض عقوبات على المستشار الألمانى السابق شرودر

"الاتحاد الروسى" يدعو الهيئات الدولية لإدانة عرقلة انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا

أوكرانيا توقف برنامج التعاون الاقتصادى مع روسيا

أوكرانيا

هجمات ضد البرلمان

أخبار أوكرانيا

النواب الأوكرانيين




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة