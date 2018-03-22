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الخميس، 22 مارس 2018 04:51 م
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أوائل دفعة 2012 بـ"طب قصر العينى" يطالبون بتعيينهم معيدين

الخميس، 22 مارس 2018 04:51 م
أوائل دفعة 2012 بـ"طب قصر العينى" يطالبون بتعيينهم معيدين كلية طب قصر العينى





كتبت ريهام عبد الله
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طالب أوائل خريجى كلية طب قصر العينى، من خريجى دفعتى 2011 دور ثانى، ودفعة 2012 دور أول وثانى، بتعيينهم معيدين وأعضاء هيئة تدريس فى جامعة القاهرة.

وقال أحد الأطباء المتضررين من تأخر التعيينات - فضل عدم ذكر اسمه- ، لليوم السابع، أن الأقسام كافة تقوم بترشيح النواب، لإدارة الكلية لتعيينهم كمعيدين، بعد الانتهاء من فترة عملهم كطبيب مقيم لمدة 3 سنوات في القصر العينى، مشيرًا إلى أن دفعة 2012 دور أول انتهت من فترة عملها كطبيب مقيم مايو 2017، أى ما يقرب من عام.

وأضاف:" أخلينا وظيفة طبيب مقيم، ونحن الآن نعمل بدون أى مسمى وظيفة رسمى بجامعة القاهرة، وفى انتظار تعيينا، للحصول على الدرجة الوظيفية، وجامعة القاهرة للتخلص من المأزق تعاقدت مع بعضنا بدرجة طبيب مقيم مؤهل حاملين لدرجة الماجستير".

وأشار  إلى أن دفعة 2012 دور أول وثانى عددهم تقريبًا 280، ينتظرون التعيين، موضحًا أن عدم تعيينهم سيؤثر على سيرهم بالدكتوراة، كما أنهم يفتقدوا مميزات التعيين.

وأوضح أنهم لا يعلمون سبب تأخير تعيينهم، وأين الأزمة بالتحديد، مطالبين بالنظر فى مطالبهم بتعيينهم أسوة بزملائهم الخريجين من الدفعات السابقة.

 


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