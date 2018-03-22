أهم 10 بوستات.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية"الخميس، 22 مارس 2018 07:50 م
عاصى الحلانى
كتب إسلام جمال
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1 السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن توافر وظائف خالية
السفارة الأمريكية
2 خالد مرتجى ينشر صورا مع لاعبى المنتخب فى سويسرا قبل مباراة البرتغال
مرتجى ونجله وصلاح
مرتجى ولاعبى المنتخب
مرتجى واللاعبون
3- بسام راضى: صفحة الرئاسة على "فيس بوك" غير مخصصة لتلقى الشكاوى
الرئاسة
4- عائض القرنى ردا على منتقديه بعد إشادته بمحمد صلاح: الإسلام أعظم من أعمالكم
ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ 😊#عائض_القرني pic.twitter.com/5LhNSVkCNg— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 21, 2018
5 فيديو.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية"
6 إطلالة جرئية بفستان أحمر لـ"رانيا يوسف" فى أحدث جلسة تصوير
رانيا يوسف بالفستان الأحمر
رانيا يوسف فى إطلالة حمراء
رانيا يوسف
7 السفارة الألمانية فى اليوم العالمى للمياه : نتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الرى والزراعة
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