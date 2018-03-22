أهم 10 بوستات.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية"







كتب إسلام جمال

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1 السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن توافر وظائف خالية





السفارة الأمريكية

2 خالد مرتجى ينشر صورا مع لاعبى المنتخب فى سويسرا قبل مباراة البرتغال





مرتجى ونجله وصلاح



مرتجى ولاعبى المنتخب



مرتجى واللاعبون

3- بسام راضى: صفحة الرئاسة على "فيس بوك" غير مخصصة لتلقى الشكاوى





الرئاسة





4- عائض القرنى ردا على منتقديه بعد إشادته بمحمد صلاح: الإسلام أعظم من أعمالكم



5 فيديو.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية"







6 إطلالة جرئية بفستان أحمر لـ"رانيا يوسف" فى أحدث جلسة تصوير





رانيا يوسف بالفستان الأحمر



رانيا يوسف فى إطلالة حمراء



رانيا يوسف

7 السفارة الألمانية فى اليوم العالمى للمياه : نتعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الرى والزراعة





السفارة الألمانية

8 ناجى الشهابى: احتلال تركيا لعفرين السورية مخالف للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة





ناجى الشهابى





9 برومو مسلسل "عوالم خفية" لـ عادل إمام يتعدى 90 ألف مشاهدة



10 منة شلبى تدعو جمهورها لدعم أربعة فتيات مصابات بمتلازمة داون

