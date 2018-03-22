أهالى عمارات مساكن مدينة ناصر يشكرون محافظ سوهاج لإزالة إشغالات الباعة الجائلين







سوهاج عمرو خلف

قدم أهالى عمارات المساكن بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج، برقية شكر وتقدير للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وذلك استجابة لشكواهم من انتشار الباعة الجائلين بين العمارات السكنية وعدم التزامهم بالأماكن المخصصة لهم بالسوق مما يسبب ضوضاء وإعاقة حركة أهالى المنطقة.

وأوضح صلاح المازنى رئيس حى شرق فى بيان، انه بناء على توجيهات المحافظ قام مسئولى الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وشرطة المرافق وقسم ثان سوهاج، بحملة لرفع وإزالة أى اشغالات للباعة الجائلين خارج سوق الخضار المجاور للمنطقة السكنية، حفاظا على راحة المواطنين ومنع الازعاج والضوضاء بالمنطقة.

وأشار العميد يحيى عباس من ساكنى عمارة 45 إلى أن أهالى الشارع يقدمون الشكر للمحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية لسرعة الاستجابة لشكواهم وتحقيق مطالبهم بمنع وجود الباعة الجائلين خارج السوق ،ونتمنى منع التوك توك من السير فى شوارع المنطقة حيث يتسبب فى الكثير من الضوضاء.

وقال مصطفى السنباطى أحد الأهالى إن أهالى المنطقة كنا نعانى من قيام بعض الباعة من ترك السوق وعمل اشغالات أسفل العمارات السكنية وأحيانا يفترشون مداخل العمارات مما يتسبب فى المضايقات للبنات وسيدات تلك العمارات.

كما شدد عبد المنعم على مسئولى الوحدة المحلية لحى شرق وشرطة المرافق على ضرورة المتابعة المستمرة وتوفير خدمات لمنع عودة الباعة مرة اخرى خارج السوق المخصص، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطن السوهاجي.