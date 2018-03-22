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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع أئمة تشاد الاستفادة من الأزهر فى مواجهة التطرف

الخميس، 22 مارس 2018 07:32 م
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع أئمة تشاد الاستفادة من الأزهر فى مواجهة التطرف أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفد أئمة تشاد





كتب لؤى على
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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيى الدين عفيفى بمكتبه اليوم وفدا من أئمة تشاد ووسط إفريقيا على هامش الدورة التدريبية التى تعقدها لهم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف؛ للاستفادة من تجارب الأزهر الشريف فى المواجهة الفكرية لتيارات العنف والتطرف، وطرحه لرؤى ومبادرات التعايش السلمى وقبول الآخر.

 

وقال الأمين العام خلال اللقاء: إننا أمام تحديات صعبة تحتاج من الداعية أن يمتلك رؤية كاملة للواقع المحيط به، وأن يأخذ فى اعتباره أهمية قضية الوعى لدى شرائح المجتمع المختلفة، خاصة الشباب فى توقيت حاولت فيه الجماعات التكفيرية استغلال حماسهم وتشتيت عقولهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا المثارة حاليًا كقضية الخلافة، والحاكمية، ودار الإسلام ودار الحرب.

 

أضاف عفيفى: "أننا نواجه حاليًا حربًا من نوع جديد وهى ما يطلق عليها حروب الجيل الرابع التى تقوم على الاستعمار الفكرى، واستغلال العاطفة والجهل فى بث بعض الأفكار المغلوطة، من خلال التفسير الخاطئ للنصوص الشرعية"، مشيرًا إلى أن الداعية لابد وأن يكون على دراية تامة بهذه الأمور حتى يستطيع أن يؤدى رسالته كما ينبغى، من خلال تبصير الناس بالقراءة الصحيحة للنصوص الشرعية وبيان الطرق التى تستخدمها تيارات العنف فى تبرير أفعالهم الخبيثة من اجتزاء النصوص من مضمونها لتحقيق مآربهم الدنيئة.

 

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم للأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما قدمه ويقدمه فى خدمة الإسلام بل وخدمة إقرار السلام بين المجتمعات، مؤكدين أن الأزهر يمثل بالنسبة لنا قبلة العلم الأولى التى يستقى منها المسلمون المنهج الوسطى فى فهم العلوم الشرعية فهمًا صحيحًا يراعى واقع الناس ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى.

 

وفى نهاية اللقاء قدم الأمين العام نسخة من إصدارات المجمع وتضم نحو مائة عنوان فى قضايا متنوعة كهدية لكل عضو من أعضاء الوفد للاستفادة منها فى رحلتهم العلمية والدعوية.

 


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