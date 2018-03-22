أمير الكويت يعزى رئيس أفغانستان بضحايا التفجير الإرهابى فى كابول







أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى، فى ضحايا التفجير الإرهابى الذى وقع فى كابول.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابى الذى وقع فى العاصمة كابول، وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلًا المولى - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وأكد أمير الكويت استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة التى تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافية لكافة الشرائع والقيم الإنسانية، ووقوفها مع المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.



كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، برقيتى تعزية مماثلتين.



وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت مقتل 26 شخصا على الأقل، وإصابة 18 آخرين؛ إثر قيام انتحارى بتفجير نفسه أمام مستشفى قبالة جامعة كابول أمس، وذلك بالتزامن مع يوم رأس السنة الفارسية.