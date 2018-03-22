أمن سوهاج يضبط سارقى مبالغ مالية وأموال من سيارة شركة أدوية بالإكراه







سوهاج - عمرو خلف

تمكن ضباط مركز جرجا بسوهاج من كشف غموض واقعة سرقة متحصلات سيارة شركة الشرق الأوسط للأدوية بالإكراه على الطريق الصحراوى، والاستيلاء علي 18 ألفا و400 جنيه و74 علبه دواء شراب أوبلكس تحت تهديد السلاح.

بدأت الواقعة عندما تقدم إبراهم محمد إبراهيم "34 سنة"، مقيم فى وينينة الغربية بمركز سوهاج ويعمل سائقا، ببلاغ يفيد بأنه خلال استقلاله السيارة رقم 1894 الخاصة بالشركة التى يعمل بها، وبرفقته أحمد محمد علاء الدين "26 سنة" محصل وموزع بالشركة، حال عودتهما من محافظة سوهاج، فوجئا بسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، وبها 3 أشخاص ملثمين، أطلقوا عيارا ناريا صوب السيارة لاستيقافها، ثم استولوا على المبلغ والأدوية المذكورة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى وضباط مركز جرجا وفرع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث من خلال خطة محكمة كان من بنودها فحص العاملين بالشركة والمسجلين خطر والاستعانة بالتطبيقات الحديثة، وتبين أن وراء الواقعة "إبراهيم. أ"، 32 سنة، سائق بالشركة ومقيم فى المحامدة البحرية بمركز سوهاج، وبحوزته السيارة مرتكبة الواقعة وبندقية خرطوش عيار 12 ملليمترا المستخدمة فى ارتكاب الجريمة ومبلغ 7400 جنيه متحصلات السرقة، و"حسام. ح"، 36 سنة، سائق بالشركة ومقيم فى البطاخ بمركز المراغة، وبحوزته 74 دواء شراب أوبلكس (متحصلات السرقة)، و"هانى. أ"، 35 سنة، سائق ومقيم فى ونينة الشرقية، وبحوزته 11 ألف جنيه (من متحصلات السرقة)، و"سالم. ف"، 31 سنة، ميكانيكى ومقيم فى ونينة الشرقية وبحوزته هاتف محمول يخص أحد المجنى عليهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه البحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور بقصد السرقة، فتم تحرير المحضر رقم 160 جنح المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وبعد ضبط المتهمين تم تكريم وحدة مباحث مركز جرجا، والعقيد أحمد البيلى رئيس فرع الجنوب، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز سوهاج، من اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج، والعميد محمود حسن رئيس مباحث سوهاج، والعميد منتصر عبد النعيم مفتش الأمن العام، لما بذلوه من جهد لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة.



الأدوية المضبوطة والسلاح المستخدم



تكريم ضباط مباحث جرجا



المتهمون بعد القبض عليهم



تكريم الضباط



جانب من التكريم