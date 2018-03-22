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"أمن الإسكندرية" يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بالهانوفيل

الخميس، 22 مارس 2018 11:30 ص
"أمن الإسكندرية" يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بالهانوفيل حملة أمنية - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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سيطرت قوات الأمن بالإسكندرية، على مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الهانوفيل، وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بالواقعة وتم السيطرة عليها.

 

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين، طرف أول "ع ع ا" 61 سنة مقاول مقيم منطقة الهانوفيل دائرة القسم، السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا " تبديد - مبانى - ضرب " بحوزته بندقية آلية وخزينة احتياطى، وعدد 73 طلقة، "ا ع م" 41سنة، مقاول مقيم منطقة البيطاش - دائرة القسم، السابق إتهامه فى القضية جنح القسم "مبانى " بحوزته بندقية آلية، وعدد 42 طلقة، وطرف ثان "وع ع" 29 سنة، نجار مسلح مقيم مركز دار السلام محافظة سوهاج، وله محل إقامة آخر منطقة البيطاش - دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية جنح القسم " سرقة"، مصاب بطلق نارى بالكتف الأيمن، و"ع ق ال" 29 سنة، عامل مقيم منطقة البيطاش - دائرة القسم، لوجود خلافات بينهما بسبب قيام الطرف الثانى بالاستيلاء على بعض مواد البناء، من عقار تحت الإنشاء خاص بالطرف الأول كائن بالمنطقة محل البلاغ، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى، نتج عنه إصابة الثالث المنوه عنها.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط طرفى المشاجرة والسلاحين الناريين، وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسى الجامعى، وخرج عقب تلقيه العلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

 


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