أمريكا توافق على بيع 6600 صاروخ للسعودية فى صفقة قيمتها مليار دولار







كتب محسن البديوى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ تاو 2 بى المضادة للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونجرس اليوم الخميس بالصفقة المحتملة.

وقالت فى بيان "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومى من خلال تحسين الأمن فى دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط".