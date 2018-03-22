أمريكا توافق على بيع 6600 صاروخ للسعودية فى صفقة قيمتها مليار دولار

أمريكا توافق على بيع 6600 صاروخ للسعودية فى صفقة قيمتها مليار دولارالخميس، 22 مارس 2018 10:41 م
ترامب
كتب محسن البديوى
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ تاو 2 بى المضادة للدبابات للسعودية بنحو 670 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أنها أبلغت الكونجرس اليوم الخميس بالصفقة المحتملة.
وقالت فى بيان "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومى من خلال تحسين الأمن فى دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط".
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مصري وطني .ضد خنازير العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية اعداء الانسانية و السلام العالمي
هذه العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية اعداء الانسانية و السلام العالمي لم تتوقف عن الاستنطاع
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