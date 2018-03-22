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أمريكا تعتزم إنفاق 380 مليون دولار لحماية الانتخابات من الهجمات الإلكترونية

الخميس، 22 مارس 2018 09:29 ص
أمريكا تعتزم إنفاق 380 مليون دولار لحماية الانتخابات من الهجمات الإلكترونية ترامب - أرشيفية





رويترز
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يتضمن مشروع قانون لتمويل إنفاق الحكومة الاتحادية الأمريكية 380 مليون دولار مخصصة للمساعدة على حماية أنظمة التصويت من الهجمات الإلكترونية.

وفى حالة موافقة الكونجرس على مشروع القانون الذى كشف عنه أمس الأربعاء فستكون هذه أول خطوة ملموسة يتخذها لتعزيز أمن الانتخابات منذ حملة انتخابات الرئاسة فى 2016 التى شابتها اتهامات بتدخل روسى.

وسيوفر هذا التمويل منحا للولايات لمساعدتها على شراء آليات للتصويت مؤمنة بشكل أكبر وإجراء تدقيق بعد الانتخابات وتحسين التدريب على الأمن الإلكترونى للانتخابات.

كما يشتمل مشروع القانون على 307 ملايين دولار زيادة على ما طلبت إدارة ترامب تخصيصه لميزانية مكتب التحقيقات الاتحادى. وقال المسؤولون عن تحديد المبلغ إن جزءا منه سيستخدم لتمويل جهود مكافحة التجسس لتوفير حماية من الهجمات الإلكترونية الروسية.

ويصوت الناخبون الأمريكيون فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر، وهى انتخابات حذر مسؤولون بالمخابرات الأمريكية مرارا فى الأسابيع القليلة الماضية من أن روسيا أو جهات أخرى قد تستهدفها سعيا لإرباك العملية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التمويل سيأتى فى الوقت المناسب لإحداث اختلاف فى الولايات قبل انتخابات التجديد النصفى.


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