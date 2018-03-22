أكثر من 7 آلاف راكب يغادرون القاهرة على متن 98 رحلة لمصر للطيران

أكثر من 7 آلاف راكب يغادرون القاهرة على متن 98 رحلة لمصر للطيرانالخميس، 22 مارس 2018 11:36 م
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية، إقلاع 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 8 آلاف و119 راكبا من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.
وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 31 رحلة داخلية للمطارات والمدن السباحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات لكافة المدن والمطارات المصرية.
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