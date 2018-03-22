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الخميس، 22 مارس 2018 09:16 ص
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أصحاب وعمال مصانع المحلة ينظمون اليوم مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي

الخميس، 22 مارس 2018 09:16 ص
أصحاب وعمال مصانع المحلة ينظمون اليوم مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي مسيرة لدعم السيسي - أرشيفية





الغربية - مصطفى عادل
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ينظم عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع الخاصة فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المنتظر التصويت فيها خلال أيام.

يُشارك فى المسيرة عمال مصانع النسيج والغزل والصباغة والملابس الجاهزة، إضافة لعدد من رجال الدين المسيحى والأوقاف وأطياف الشعب بالمحلة، فى حب وتأييد الرئيس السيسي.

وفى هذا الإطار، قال رجل الأعمال هانى الشامى أن أصحاب المصانع سيُخرجون العمال قبل انتهاء مدة العمل، على أن يكون التجمع فى الرابعة عصرا بمنطقة شكرى القواتلى، وسيرتدى المشاركون "تيشرتات" عليها صور الرئيس السيسي ويحملون أعلام مصر وصور الرئيس.

وأكد "الشامى" أن هذه المسيرة تأكيد من العمال لأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حبا للوطن ودعما له فى مسيرة التنمية، وللرئيس السيسي الذى حقق إنجازات لمصر فى 3 سنوات لم تتحقق فى 30 سنة، متابعا: "المسيرة ستتحرك من شارع شكرى القواتلى مرورا بشارع البحر حتى ميدان الشون، ثم العودة مرة أخرى".


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