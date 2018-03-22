أسعار النفط اليوم الخميس 22-3-2018.. خام برنت يسجل 69.34 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط فى التداولات العالمية اليوم الخميس 22-3-2018، إذ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 69.34 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 65.13 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستويات لهما منذ أوائل فبراير الماضى فى الجلسة السابقة، ليرتفعا نحو 10% عن المستويات المتدنية المسجلة فى مارس، وتتأثر المعنويات فى السوق بصفة عامة سلبًا جراء زيادة إنتاج الخام الأمريكى الذى قفز لمستوى قياسى جديد بلغ 10.4 مليون برميل يوميا فى الأسبوع الماضى، ما دفع الولايات المتحدة لتخطى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم والاقتراب من روسيا التى تنتج 11 مليون برميل يوميا.

مصفاة لتكرير النفط

ورغم الزيادة المستمرة فى الإنتاج الأمريكى، التى بلغت الربع تقريبا منذ منتصف 2016، قال تجار إن أسواق النفط ما زالت تحظى بدعم جيد، فيما قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن تخفيضات الإنتاج تقترب من تحقيق الأثر المرجو منها، والمتمثل فى خفض المخزونات العالمية لمتوسط خمس سنوات، لكنها لم تخض فى تفاصيل.

مخزونات النفط الأمريكية تهبط الأسبوع الماضى مع تراجع الواردات

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية هبطت على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضى مع تراجع الواردات، وانخفضت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى السادس عشر من مارس، فى حين كانت التوقعات تشير لزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام فى مركز تسليم العقود الآجلة فى "كاشينج" بأوكلاهوما زادت 905 آلاف برميل، وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافى التكرير من النفط الخام زاد 410 آلاف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافى 1.7 نقطة مئوية، وأن مخزونات البنزين هبطت 1.7 مليون برميل، بينما توقع محللون فى استطلاع لـ"رويترز" انخفاضا قدره مليونا برميل.

حقل نفط

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التى تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع مليونى برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل، وانخفض صافى واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضى بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا.