أسعار العملات الخميس 22-3-2018 وارتفاع جماعى عدا الدولار مستقر







كتبت- هبة حسام

سجلت أسعار العملات خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 22-3-2018، ارتفاعاً جماعياً عدا سعر الدولار الذى واصل استقراره، حيث ارتفعت عملات "اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى والريال السعودى"، أمام الجنيه المصرى، فيما استقر سعر الدولار الأمريكى منفرداً.

ويأتى ارتفاع العملات المذكورة، بعد تراجع شهدته على مدار تعاملات الأمس، بينما استقرار الدولار والريال هو مواصلة لحالة الثبات التى تشهدها العملتان منذ عدة أسابيع ماضية، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات اليوم كالتالى...

سعر الدولار فى مصر



واصل سعر الدولار اليوم الخميس، استقراره عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5814 جنيه للشراء، و 17.6786 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5814 جنيه للشراء

17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.60 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى الآن، 21.65 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.



سعر صرف اليورو

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، مقانة بختام تعاملات الأمس التى سجل تراجعاً خلالها، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 24.80 جنيه للشراء، و 25.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتى



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات يوم الخميس، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.51 للشراء ، و 58.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



ارتفع سعر الريال السعودى "طفيفا" أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى منذ قليل.



الريال-السعودي

الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك اليوم



ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.