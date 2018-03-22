أسعار الذهب اليوم الخميس 22-3-2018 فى مصر







كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 22-3-2018 بقيمة 3 جنيهات بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية نحو الارتفاع، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر651 جنيها حتي صياغة التقرير.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار ١٨ : ٥٥٨ جنيه

عيار ٢١ : ٦٥١ جنيه

عيار ٢٤ : ٧٤٤ جنيه

الجنيه الذهب : ٥٢٠٨ جنيه

السعر العالمي : ١٣٣٠ دولار

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.