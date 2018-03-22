أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 22-3-2018.

البورصة توقف التداول على 15 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمنتجعات السياحية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العبور للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، مصر بنى سويف للأسمنت، رواد السياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العربية لاستصلاح الأراضى، السويس للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أكتوبر فارما، مصر الوطنية للصلب – عتاقة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 963.649 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 622 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 83.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% عند مستوى 2877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17128 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 878 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 102 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 9.64 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.19%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 6.61 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 30.54 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.03 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 8.49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.81%

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 63.01 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.37%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 14.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 25.12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 18.12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%