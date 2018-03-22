أستاذ تاريخ إسلامى: الأقباط كانوا عونا للعرب فى فتح حصن الفرما







الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور سامي عبد الملك كلية الآداب جامعة الاسكندرية على أن القبط لهم اسهامات في الحضارة الإسلامية، و قال إن الروم ليس المقصود بهما الديانة في هذا الوقت ولكن سلطة الاحتلال، و أن العرب موجودين في مصر قبل الفتح الإسلامي من خلال القبائل في سيناء.

وقال إن الأقباط كانوا عونا للعرب في افتتاح أول حصن وهو الفرما كرها في الروم التي تعتبر سلطة الاحتلال حتى بعد اعتناقهم للديانة المسيحية، لافتًا إلى أن كسوة الكعبة قبل الاسلام كانت تصنع في مصر وحتي بعد أن استقرت الدولة الاسلامية بدأ الأمويون يكملون رسالة الفتح فاستعانوا ببعض الحرف وكان أهل الصنعة هم القبط خاصة فيما يتعلق بإنشاء الموانئ

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف تحت عنوان " الفن الإسلامي والآخر" و المنعقد فى الفترة من 21 الى 23 مارس ، حيث أدار الجلسة الدكتور مجدي جرجس، بحضور الدكتور أحمد رجب الأستاذ بكلية الآثار بجامعة القاهرة، الدكتور محمد الجمل، جامعة الإسكندرية، الدكتور سامي عبد المالك، والدكتور حسام العبادي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والدكتورة رضوى زكي من مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية

وتحدث الدكتور أحمد رجب، الأستاذ بكلية الآثار بجامعة القاهرة عن الفنون الإسلامية في الهند التنوع واحترام الآخر، لافتا إلى أن الفنون والحضارة الإسلامية في الهند أمدتنا بآلاف القطع الفنية في الحضارة الاسلامية. وقال إن الفن الإسلامي استفاد من التنوع الكبير في الثقافة الهندية وتأثر بها وأثر فيها، مستعرضا نشأة الدولة الإسلامية في الهند متابعا:" دخل الاسلام الهند في بداية القرن الأول وكانت وقتها عبارة عن إمارات كثيرة وديانات ولغات مختلفة وبدأ الاسلام في تكوين إمارة صغيرة وسط هذه الإمارات وبدأت تتوسع دول إسلامية مثل الدولة الغورية التي أسسها شهاب الدين الغوري"

وأضاف أن دولة المماليك في الهند هي أول دولة للمماليك في العالم وليس في مصر، ودلل على حديثه بتأثر الفن الإسلامي بالفن الهندي، بمسجد قطب مينار، الذي استعان بدعائم وأعمدة من معابد بوذية وهندوسية وغيرها ولم يجد غضاضة أو مشكلة في الاستعانة بهذه الأعمدة المنقوش عليها رسومات وزخارف فالفن الإسلامي مستوحى من الطبيعة والبيئة.

وأشار إلى أن الهنود استخدموا القباب والأبراج متعددة الطوابق في المعابد الهندية القديمة وأصبحت موجودة أيضا في المساجد والأضرحة في الفن الإسلامي وكذلك النجمة السداسية كانت موجودة في الهند قبل ظهور سيدنا موسي وكانت متواجدة بكثرة في الدولة الإسلامية.

وتطرق الدكتور محمد الجمل الاستاذ بكلية الاداب جامعة الاسكندرية إلى الحضارة الإسلامية وعلاقتها بالحضارة الأندلسية في إسبانيا وكيف تأثرا ببعضهما البعض. وقال إن عظمة الفن الأندلسي خلال فترة الخلافة الإسلامية تتمثل في جامع قرطبة الذي يعتبر تحفة معمارية. واستعرض عدد من الصور للقصور والمساجد الاندلسية التي تعتبر مدخل في العمارة الإسلامية المتأثرة بالفن الاندلسي وعلى رأسها قصر الملك بيدرو الأول في اشبيلية.