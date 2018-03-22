أحد طلاب معهد بنين الغردقة النموذجى يحصد لقب الطالب المثالى على الجمهورية







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، عن فوز الطالب عبد الرحمن رمضان عبد الله، الطالب بالصف الثالث الثانوى علمى بمعهد بنين الغردقة النموذجى على المركز الأول كطالب مثالى على مستوى الجمهورية بعد تفوقه أدبيا وعلميا للعام الدراسى 2018-2017.

قال محمد محمود موجه أول التربية الاجتماعية إن فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية تنظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ببيت شباب الأزهر بمدينة الإسكندرية فى الفترة من 17 حنى 21 مارس الجارى.

وأضاف موجه أول التربية الاجتماعية، فى بيان للمنطقة، أن معايير التقييم تشمل مدى القدرة على إنجاز أداء المهام المختلفة والأنشطة المكلف بها ومشاركته الفعالة فى الأنشطة الطلابية، ومدى الالتزام والانضباط داخل المعهد وأن يكون لدى الطالب اهتمامات مختلفة ثقافية ودينية " كحفظ القرآن الكريم والخطابة والإنشاد الدينى وإلقاء الشعر وغيره".

وتابع: أثبت الطالب عبد الرحمن تفوقه فى عدة مجالات بحصوله على مراكز متقدمة فى حفظ القرآن الكريم والخطابة، بالإضافة إلى التزامه وانضباطه داخل المعهد وعلاقاته الطيبة مع زملائه ومعلميه.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر عن بالغ سعادته متقدما بالتهنئة الخالصة للطالب ومتمنيا له مزيدا من التقدم والتفوق وحثه على بذل الجهد لمواصلة التميز ومشاركته الفعالة فى كل الفعاليات والأنشطة الطلابية.