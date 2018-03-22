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أبو مازن يدعو حماس لتسليم كل شىء لحكومة الوفاق ويحملها عواقب إفشال جهود مصر

الخميس، 22 مارس 2018 02:19 م
أبو مازن يدعو حماس لتسليم كل شىء لحكومة الوفاق ويحملها عواقب إفشال جهود مصر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن





كتب - أحمد جمعة
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طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن حركة حماس بتسليم كل شىء فى غزة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية وأولها الأمن.

 

وحمل أبو مازن، فى مؤتمر صحفى مع نظيره البلغارى، حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء الانقسام.

 

 

 

 

 

 

 

 


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