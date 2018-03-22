أبرز 8 معلومات عن برنامج الإصلاح المصرفى بعد مرور 10 سنوات على إتمامه

أبرز 8 معلومات عن برنامج الإصلاح المصرفى بعد مرور 10 سنوات على إتمامهالخميس، 22 مارس 2018 03:15 م
البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج، يرصد "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن البرنامج الأهم فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى.
تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية وهى:
1- إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا.
2- مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك.
3- إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا.
4- دعم قطاع الرقابة والإشراف.
وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى:
5 - تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية.
6 - التحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.
7 - تنمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات اللازمة لمواجهه التحديات الحالية والمتوقعة خاصة في مجال إدارة المخاطر.
8 - الارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات في سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة فى منظومة الرقابة بالمخاطر.
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