أبرز 8 معلومات عن برنامج الإصلاح المصرفى بعد مرور 10 سنوات على إتمامه







كتب - أحمد يعقوب

أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج، يرصد "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن البرنامج الأهم فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى.

تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية وهى:

1- إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا.

2- مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك.

3- إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا.

4- دعم قطاع الرقابة والإشراف.

وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى:

5 - تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية.

6 - التحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.

7 - تنمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات اللازمة لمواجهه التحديات الحالية والمتوقعة خاصة في مجال إدارة المخاطر.

8 - الارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات في سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة فى منظومة الرقابة بالمخاطر.