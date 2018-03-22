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الخميس، 22 مارس 2018 11:38 م
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آلاف المواطنين بالسويس يعلنون تأييد الرئيس السيسى فى مؤتمر حاشد

الخميس، 22 مارس 2018 10:38 م
آلاف المواطنين بالسويس يعلنون تأييد الرئيس السيسى فى مؤتمر حاشد مؤتمر دعم السيسى بالسويس





السويس-سيد نون
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نظمت اليوم الخميس حملة كلنا معاك من أجل مصر مؤتمر حضرة الآلاف من المواطنين بأرض المعارض بكورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس فى انتخابات الرئاسة.
 
 
وقام الحاضرون بالهتاف للرئيس السيسى، مؤكدين مشاركة أبناء المحافظة في الانتخابات من أجل التأكيد على وقوف الشعب مع الرئيس.
 
وشهد المؤتمر قيام حشود من المواطنين برفع علم مصر وترديد الأغانى الوطنية للتعبير عن مساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورية ثم تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب للمهندس وائل ذكى منس حملة كلنا معاك من أجل مصر بالسويس،  والذى أكد أن دعم الحملة لرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لحجم الأعمال التى بها خلال فترة ولايته الأولى. 
 
 
واستعرض "ذكى" إنجازات الرئيس السيسى فى مجالات الكهرباء والإسكان وشبكة الطرق القومية وإنشاء العديد من المشروعات القومية علاوة على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
 
وتخلل المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العديد من المجالات وأهم الزيارات التى قام بها والمشاكل التى قام بها حلها. 
 
وقال أحمد خشانه، مسئول حملة كلنا معاك من أجل مصر بالقطاع الريفى بالسويس، إننا نؤكد من هنا فى السويس على وقوف أبناء المحافظة مع الرئيس السيسى الذى استطاع خلال أربع أعوام إعادة الأمن والأمان إلى مصر بأكملها ومواجهه الإرهاب والقيام ببناء الوطن.
 
وأكد أحمد خشانه، سيشاهد الجميع فى خلال أيام انتخابات الرئاسة كيف سيشارك أبناء السويس بجميع الأحياء فى الانتخابات بفاعلية كبيرة جدا، خاصة أن محافظة السويس أبنائها دائما عبر التاريخ يدافعون عن الوطن فى كل المواقف.
 
 

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