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76%من القراء يستبعدون نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:36 ص
76%من القراء يستبعدون نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة الاستطلاع





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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، استبعد غالبية القراء  نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة.

واستبعد 76% من القراء نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، بينما توقع 22% من القراء نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

التلاعب

صرف السلع

التموين




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