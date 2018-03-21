76%من القراء يستبعدون نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، استبعد غالبية القراء نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة.

واستبعد 76% من القراء نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، بينما توقع 22% من القراء نجاح التموين فى مواجهة التلاعب بصرف السلع المدعمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.