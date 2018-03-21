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643 سجينا يتنسمون هواء الحرية بموجب عفو رئاسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:29 م
643 سجينا يتنسمون هواء الحرية بموجب عفو رئاسى عفو رئاسى-أرشيفية





محمود عبد الراضى
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ودع 643 سجينا  السجون بموجب عفو رئاسى، إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

 

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (118) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

 

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (525) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

 

 

 

 

 


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