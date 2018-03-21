6 هدايا يمكن تقديمها للأم المتوفاة فى عيدها.. تعرف عليها







كتب لؤى على

يحتفل العالم العربى فى مثل هذا اليوم من كل عام بعيد الأم أو "يوم الأم"، ويسعى كل إنسان لبر أمه ويقدم لها الهدايا كنوع من البر والعرفان، لكن فى الوقت ذاته هناك أناس يتألمون لفقد أمهاتم ويكون ذلك اليوم كابوسا عليهم، لكن برغم مرارة فقدها يستطيع من فقد أمه أن يقدم لها الهدايا فى هذا اليوم، وبرها بعد وفاتها كالآتى:-

1- صدقة جارية، فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمى افتلتت نفسها ولم توصى وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم .

2- الدعاء والاستغفار، فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم- أنه سأله سائل : (هل بقى من بر أبوى شئ أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما).

3- العمرة والحج: فى رواية للبخارى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها ؟ قال: نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء.

4- الصوم: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها ؟ فقال: لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى .

5- قراءة القرآن: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرءوا "يس"على موتاكم.