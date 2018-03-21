video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

6 رسائل من حوار الرئيس السيسى مع ساندرا نشأت فى "شعب ورئيس".. صور

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:13 ص
6 رسائل من حوار الرئيس السيسى مع ساندرا نشأت فى "شعب ورئيس".. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر فيس بوك، 6 رسائل من حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، الذى أذيع مساء أمس، الثلاثاء، بعنوان "شعب ورئيس".

وجاءت الرسائل كالتالى

1- لما أنزل من نسبة الإرهاب فى سيناء من 90% إلى 10% أمر جيد، وفيه دول قعدت كتير ما حلتش هذه المشكلة.

29432933_2409492112410447_2563541038383759360_n

 

2- أحب سيرتى عند ربنا، ربنا هو اللى مسيطر على قلوب وعقول الناس، وأنا معرفش حاجة غير العمل والعمل.

2
 

3- الشعب المصرى نبيه ومحدش يقدر يغيره وأطالبهم بالصبر.

3
 

4- مش عاوز حاجة غير إن بلدى تكون حلوة

4
 

5- إحنا عملنا شغل كتير فى البلد، مكنش عندى بنية أساسية من طرق وغيرها

5
 

6- اختبار الانتخابات الرئاسية سيقطع الطريق أمام أحاديث المؤامرة

6

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إشادات واسعة بلقاء "شعب ورئيس" عبر مواقع التواصل الإجتماعى

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

السيسى

شعب ورئيس

الارهاب

الشعب المصرى

ساندرا نشات




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة