6 رسائل من حوار الرئيس السيسى مع ساندرا نشأت فى "شعب ورئيس".. صور







كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر فيس بوك، 6 رسائل من حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، الذى أذيع مساء أمس، الثلاثاء، بعنوان "شعب ورئيس".

وجاءت الرسائل كالتالى

1- لما أنزل من نسبة الإرهاب فى سيناء من 90% إلى 10% أمر جيد، وفيه دول قعدت كتير ما حلتش هذه المشكلة.

2- أحب سيرتى عند ربنا، ربنا هو اللى مسيطر على قلوب وعقول الناس، وأنا معرفش حاجة غير العمل والعمل.





3- الشعب المصرى نبيه ومحدش يقدر يغيره وأطالبهم بالصبر.





4- مش عاوز حاجة غير إن بلدى تكون حلوة





5- إحنا عملنا شغل كتير فى البلد، مكنش عندى بنية أساسية من طرق وغيرها





6- اختبار الانتخابات الرئاسية سيقطع الطريق أمام أحاديث المؤامرة