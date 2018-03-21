6 رسائل من حوار الرئيس السيسى مع ساندرا نشأت فى "شعب ورئيس".. صور

6 رسائل من حوار الرئيس السيسى مع ساندرا نشأت فى "شعب ورئيس".. صورالأربعاء، 21 مارس 2018 12:13 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر فيس بوك، 6 رسائل من حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، الذى أذيع مساء أمس، الثلاثاء، بعنوان "شعب ورئيس".
وجاءت الرسائل كالتالى
1- لما أنزل من نسبة الإرهاب فى سيناء من 90% إلى 10% أمر جيد، وفيه دول قعدت كتير ما حلتش هذه المشكلة.
2- أحب سيرتى عند ربنا، ربنا هو اللى مسيطر على قلوب وعقول الناس، وأنا معرفش حاجة غير العمل والعمل.
3- الشعب المصرى نبيه ومحدش يقدر يغيره وأطالبهم بالصبر.
4- مش عاوز حاجة غير إن بلدى تكون حلوة
5- إحنا عملنا شغل كتير فى البلد، مكنش عندى بنية أساسية من طرق وغيرها
6- اختبار الانتخابات الرئاسية سيقطع الطريق أمام أحاديث المؤامرة
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