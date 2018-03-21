6 خطوات سيتبعها المدعون لمتابعة قرار وقف نشاط أوبر وكريم فى مصر







كتب محمد محسوب

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، حكما بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها فى مصر.

أحمد عبدالمطلب المحامى فند فى 6 خطوات الإجراءات التى من المقرر أن يتخذها المدعون لمتابعة تنفيذ الحكم على أرض الواقع، حيث تتمثل تلك الخطوات فيما يلى:

1- أن يقوم المدعى باستلام الصيغة التنفيذية للحكم.

2- أن يعلن كل الأطراف الملتزمين بالسند التنفيذى بالصيغة التنفيذية.

3- يتابع الأبلكيشن الخاص بالشركتين على الشبكة العنكبوتية "اإنترنت" هل توقف أم لا.

4- فى حالة عدم وقف الأبكيشن يحرر إنذار على يد محضر تطبيقا لنص المادة 123 عقوبات.

5- لو امتنع المدعى عليهم عن التنفيذ يحرر جنحة امتناع عن التنفيذ بعد مرور 8 أيام على تاريخ الإنذار.

6-إذا لم تنفذ الشركة الحكم بموجب الجنحة فإن المدعى عليهم معرضون لعقوبة الحبس.