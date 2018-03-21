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6 أهداف لمنتدى المياه بالبرازيل.. أهمها الحفاظ على "سر الحياة" بالعالم

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:28 م
6 أهداف لمنتدى المياه بالبرازيل.. أهمها الحفاظ على "سر الحياة" بالعالم مياه الشرب - صورة أرشيفية





كتبت أسماء نصار
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نظم المجلس العالمى للمياه، الدورة الثامنة للمنتدى العالمى للمياه، فى عاصمة دولة البرازيل، برازيليا فى الفترة من 18 مارس الحالى، ويستمر حتى 23 من نفس الشهر، بالتزامن مع احتفال العالم بـ "يوم المياه"، حيث يعد المنتدى أحد أهم التجمعات العالمية فى مجال المياه، كونه محفلاً عالمياً، لاستعراض التقدم المحرز بجميع القضايا المتعلقة بالمياه والتنمية.

يهدف المنتدى العالمى للمياه، إلى تحقيق 6 أهداف نستعرضها فى السطور التالية: 

1- رفع مستوى الوعى لدى صناع القرار، والمواطنين بوجه عام فى قضايا المياه، و إقرار العمل من أجل الحفاظ على المياه.

2- المساهمة فى تحسين فرص الحصول على إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز.

3- توفير الفرص، لتطوير الرؤى المشتركة تدريجياً حول قضايا المياه، لتهيئة شراكات جديدة، وتمهيد الطريق، للتعاون بين مجموعات متنوعة من المنظمات والأفراد.

4- تشجيع وسائل الإعلام للاهتمام بشكل أكبر بقضايا المياه والحلول المتاحة.

5- المساعدة فى تنمية آليات التعاون، وتعزيز فرص تبادل الخبرات، والمساهمة فى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة.

6- توفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين، والمؤسسات الأهلية والدولية، لبناء القدرات والخبرات حول العالم، للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والطاقة.


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