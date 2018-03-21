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الأربعاء، 21 مارس 2018 07:15 م
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50 طفلا يتلقون العلاج بعد تسممهم بسبب مصب نفايات فى روسيا

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:43 م
50 طفلا يتلقون العلاج بعد تسممهم بسبب مصب نفايات فى روسيا أطفال روس -أرشيفية





أ ف ب
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نقل 50 طفلا لتلقي العلاج الاربعاء فى مدينة فولوكولامسك ، الواقعة على بعد مئة كلم شمال غربى موسكو، من تسمم نجم عن غازات سامة مصدرها مصب نفايات ملوثة، بحسب ما افادت السلطات المحلية.

وقالت حكومة منطقة موسكو فى بيان "طلب 50 طفلا من مدارس المدينة مساعدة طبية فى المستشفى المركزى بفولوكولامسك  اثر اصابتهم بحالات غثيان ودوار".

وبحسب رئيس بلدية المدينة بيوتر لازاريف فان تلك الاعراض لدى الاطفال نجمت عن انبعاثات سامة من مصب نفايات محلى.

وقال فى مقابلة مع اذاعة بيزنس اف ام "الوضع يزداد سوءا كل يوم خصوصا بسبب انبعاثات غازات المصب".

واوضح "ان الروائح لها تاثير ضار على سكان فولوكولامسك وتمت معالجة الكثير من الاطفال اليوم جراء هذه الرائحة القوية".

وقالت آنا غرابي (50 عاما) وهي من سكان المنطقة "منذ شهرين اصبح الهواء خانقا. ويعاني اطفالنا الغثيان والتوتر الشديد".

واشارت وزارة الحالات الطارئة الروسية في نشرتها الاربعاء عن نوعية الهواء في منطقة موسكو، الى مصب لادروفو الواقع على بعد 3 كلم من المدينة باعتباره "مصدر تلوث للهواء" في المدينة وضواحيها.

لكنها اكدت انه بعد تحليل الهواء الاربعاء "لم يعثر على اي تمركز لمواد ملوثة في الهواء تزيد على المعايير"، مؤكدة انه "لم يتم رصد اي تهديد لسكان المدينة".


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مصب نفايات ملوثة




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