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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:53 م
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5 مايو المقبل محاكمة 115 متهما بالشروع فى قتل 5 أشخاص بأبوتشت

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:13 م
5 مايو المقبل محاكمة 115 متهما بالشروع فى قتل 5 أشخاص بأبوتشت محكمة -أرشيفية





قنا – هند المغربى
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قرر المحامى العام الأول لنيابات قنا تحديد جلسة 5 مايو القادم للبدء فى محاكمة 115 متهما فى الجناية رقم 9884 لسنة 2017 جنايات أبوتشت والمقيدة برقم 1637 لسنة 2017 كلى قنا.

 

ترجع الواقعة إلى 1 أبريل 2017 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا رقم 1683 لسنه 2017 إدارى مركز أبوتشت يفيد قيام عدد من المتهمين بإطلاق أعيره نارية على 5 أشخاص وسرقة مواد بناء وتحطيم واتلاف سيارة وتهديدهم بإستخدام القوة والعنف فى خلاف على قطعة أرض.

 

وأفادت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة 115 متهما تم تحديد هويتهم والقبض على أثنين وهروب باقى المتهمين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة وطلبت ضبط وإحضار باقى المتهمين ووجهت للمتهمين تهم الشروع فى قتل وسرقة مواد بناء مملوكة للمجنى عليهم و تعطيل وسائل النقل العام وإستعراض قوة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى حددت جلسة 5 مايو القادم للبدء فى محاكمة المتهمين.

 

 

 


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