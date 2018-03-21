3 ميداليات ذهبية وبرونزية لجامعة بنها فى ألعاب القوى

حقتت جامعة بنها المركز الأول فى لعبة دفع الجلة ورمى القرص والمركز الثالث فى الوثب الثلاثى باجمالى ثلاث ميداليات اثنتان ذهبية وميدالية برونزية، فى المسابقات التى اقيمت ضمن بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى التى شارك فيها الجامعات الحكومية والخاصة والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى .

وقال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة ان ابناء جامعة بنها من الطلاب مصرين على تحقيق الانجازات لصالح جامعاتهم بشكل شبه يومى

ووجه القاضى التهنئة للطالبين شهاب محمد عبد العزيز وعبد الرحمن محمد عمر بكلية التربية الرياضية الفائزين بالميداليات الثلاثة.