3 آلاف و377 سائحا يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة







كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية 3 آلاف و377 سائح عربى وأجنبى، للقيام بجولات داخل المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

ووصلت المطار مجموعات من سائحى دول الصين وأندونيسيا وبريطانيا وألمانيا وكرواتيا وتايوان واليابان والإمارات والكويت والعراق والسعودية والبحرين وبولندا، كما وصلت عدة مجموعات أخرى من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وقامت شرطة السياحة بالاشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.