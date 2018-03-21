19 قتيلا على الأقل فى سقوط حافلة من على جسر بالفلبين

19 قتيلا على الأقل فى سقوط حافلة من على جسر بالفلبينالأربعاء، 21 مارس 2018 05:21 ص
سقوط حافلة
(رويترز)
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قالت الشرطة الفلبينية إن 19 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 12 عندما سقطت حافلة فى واد جنوبى العاصمة مانيلا مساء الثلاثاء.
وقال مدير الشرطة الإقليمية رومى ايستيبا لمحطة إذاعة دي.زد.إم.إم اليوم الأربعاء إن الحافلة كسرت حاجز جسر السلامة على أحد الجسور وسقطت من على منحدر صخرى بعمق 15 مترا فى منطقة أوسيدنتال ميندورو .
وقال ايستيبا "السائق فقد السيطرة على الحافلة. لم نعرف بعد إن كان هذا ناجم عن خطأ بشرى أو فني".
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