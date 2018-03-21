video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

101 رحلة تسيرها "مصر للطيران" خلال 24 ساعة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:32 م
101 رحلة تسيرها "مصر للطيران" خلال 24 ساعة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب مطار القاهرة الدولي





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق


شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 101 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على متنها 7 آلاف و611 راكب من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.

 

ووصل المطار 70 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية فيما وصلت إلى المطار 31 رحلة اخرى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو ألفى راكب. 

 

وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت وشهدت معظم الرحلات وصولا فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن المطار يستقبل 22 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

ضبط 34 هاربًا من تنفيذ 44 حكما وتحرير 74 مخالفة مرورية بحملة أمنية بالمطار

مطار القاهرة

مصر للطيران

ترانزيت

الدول العربية

المدن السياحية المصرية




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة