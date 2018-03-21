101 رحلة تسيرها "مصر للطيران" خلال 24 ساعة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب

كتب محمد طنطاوى



شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 101 رحلة دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على متنها 7 آلاف و611 راكب من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.

ووصل المطار 70 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية فيما وصلت إلى المطار 31 رحلة اخرى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو ألفى راكب.

وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت وشهدت معظم الرحلات وصولا فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.