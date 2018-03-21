1.7 مليار قدم مكعب من الغاز حصيلة 4 مشروعات إنتاج غاز فى 2018







كتب أحمد أبو حجر

ستتمكن وزارة البترول من إضافة نحو 1.7 مليار قدم جديدة من الغاز الطبيعى وذلك من خلال عدة مشروعات سيتم ربطها على الإنتاج خلال العام الحالى 2018، ويأتى على رأس هذه المشروعات إكمال المرحلة الاولى من حقل ظهر، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية ، بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة فى كلا من حقل نورس بدلتا النيل وأيضا حقل أتول.

مليار قدم يوميا عند اكتمال المرحلة الأولى لحقل ظهر

تعمل وزارة البترول على استكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر العملاق، بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ، والمخطط لها فى يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجيا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا، بزيادة تصل لحوالى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز عن المستوى الحالى بعد الإعلان عن بدء الإنتاج المبكر من الحقل.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن منتصف شهر ديسمبر الماضى عن بدء مرحلة الإنتاج المبكر من الغاز الطبيعى من الآبار البحرية بحقل ظهر بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ويعد حقل ظهر العملاق أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، ويضم الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع نحو 5 مليارات دولار، ويتم تنفيذ العمل بالحقل من خلال تحالف يضم شركات إينى الإيطالية 50 %، وروسنفت الروسية 30% ،وبى بى الإنجليزية 10% ، ومؤخرا انضمت شركة مبادلة الإماراتية إلى هذا التحالف بعد شرائها نحو 10% من حصة شركة إينى بامتياز شروق البحرى الذى يضم حقل ظهر.

500 مليون قدم يوميا بتشغيل ثانى مراحل حقول شمال الاسكندرية



قبل نهاية العام الجارى تستهدف وزارة البترول وضع المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية غرب المتوسط حقلا جيزة - فيوم ، بمعدلات إنتاج تتراوح ما بين 500 – 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم كلا من شركة "بى بى" الإنجليزية ، وشركة ديا الألمانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح المرحلة الأولى من المشروع التى تضم حقلا تورس وليبرا، منتصف العام الماضى -مايو 2017 - بطاقة إنتاجية تصل لحوالى 700 مليون قدم مكعب يوميا، بعد الانتهاء من تشغيل جميع الآبار الـ9 الخاصة بالحقلين

100 مليون قدم من حقل أتول



الانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط للوصول بالإنتاج إلى نحو 400- 450 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبى من حقل الغاز الطبيعى آتول بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا

ويقدر احتياطى الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول.

50 مليون قدم من حقل نورس



من المتوقع أن يصل إنتاج حقل نورس إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال الأشهر المقبلة.

وكانت شركة بتروبل أعلنت عن وضع البئر التنموى نيدوكو غرب -7 بحقل نورس على الإنتاج بمعدلات حوالى 90 مليون قدم مكعب غاز و720 برميل متكثفات يومياً، ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 13 بئراً بمعدلات إنتاج حوالى1150 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وتتضمن الخطة حفر البئر التنموى الجديد نيدوكو شمال غرب -7، وبوضع هذا البئر على الإنتاج تصل الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئراً ومعدلات إنتاجه إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

1.6 مليار قدم يوميا خلال 2017

كان وزير البترول قال أن العام الماضى شهد إضافة أكثر 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز، يوميا من 4 مشروعات فى شمال إسكندرية، نورس، اتول، والتشغيل المبكر لحقل ظهر.

ويبلغ اجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا