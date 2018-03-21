​صور .. تكريم ​رئيس قسم الجهاز الهضمى بطب قنا ​فى​ مؤتمر دولى ​







​قنا - هند المغربى ​

أعلن الدكتور حمدى محمد حسين عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادى ​فى بيان إعلامى ​عن تكريم الدكتور على عبد الرحمن غويل رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعى.

وذلك على هامش المؤتمر السنوى السابع والعشرون للجمعية الآسيوية والباسيفيكية لدراسات الكبد (APASL) الذى عقد بالهند فى الفترة من 14-18 مارس 2018 نظراً لمشاركته بثلاثة أبحاث فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية الوبائية وعلاج أورام الكبد السرطانية فى اطار مشاركة الكلية بالعديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية المحلية والدولية تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور على عبد الرحمن غويل أن مشاركته جاءت بثلاثة أبحاث تم قبولها من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر حيث جاء البحث الأول بعنوان "صلابة الكبد تتنبأ بانتكاسة المرض بعد علاج الفيروس الكبدى سى المزمن بمضادات الفيروس المباشرة" والبحث الثانى حول كيفية التنبؤ بحدوث او تكرار حدوث سرطان الخلايا الكبدية فى مرضى التليف الكبدى الناتج عن HCV بالإضافة الى بحث تناول إعادة نشاط فيروس الهربس فى المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائى سى بعد علاجهم بمضادات الفيروسات المباشرة، حيث أشادت اللجنة العلمية بالأبحاث التى قام عرضها خلال جلسات المؤتمر وتكريمه على هامش المؤتمر ضمن 6 باحثين من مختلف دول العالم نظراً الى مساهمتهم العلمية للقضاء على الالتهابات الكبدية الوبائية وسرطانات الكبد.

وأضاف الدكتور على عبد الرحمن أن المؤتمر تناول الحديث فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى بحضور نخبة من الأطباء والباحثين البارزين عالمياً فى هذا المجال لبناء علاقات التعاون المشترك بين المؤسسات العلاجية والأكاديمية والشركات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها من الجهات ذات الصلة بما يأتى فى صالح مرضى الكبد على نطاق واسع من سكان العالم بالدول التى تعانى من انتشار تلك الأمراض ومنها التهاب الكبد الفيروسى وفشل وظائف الكبد ومرض الكبد الكحولى والطرق الحديثة فى زراعة الكبد وأمراض الكبد لدى الأطفال وغيرها من الموضوعات.

وأكد رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية أن القسم دائم الحرص على حضور مثل تلك الفعاليات العلمية الدولية والمحلية فى إطار خطة القسم للتطوير المستمر للعمل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء بالقسم سواء بطب قنا او المستشفى الجامعى الأمر الذى يتزامن مع افتتاح العديد من المراكز المتخصصة لعلاج فيروس سى وأمراض الجهاز الهضمي.



تكريم رئيس قسم الجهاز الهضمى بطب قنا



تكريم رئيس قسم الجهاز الهضمى بطب قنا



تكريم رئيس قسم الجهاز الهضمى بطب قنا