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ياسر برهامى يدعو نساء "النور" والدعوة السلفية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:00 ص
ياسر برهامى يدعو نساء "النور" والدعوة السلفية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية





كتب محمود العمرى
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هاجم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الجماعات الإرهابية التى تخطط وتدبر للعمليات الإرهابية لتدمير الدولة، واصفا إياها بأنها جماعات تشوه صورة الإسلام من خلال فعل الجرائم لآنهم يسمون ما يحدث فى سيناء جهاد، لافتا إلى أن الإساءة للجيش والقوات المسلحة جريمة وخلل وبدعة.

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية فى فيديو تدوالته صفحة حزب النور، إن المشاركة فى الانتخابات ضرورة للحفاظ على الدولة المصرية، لمنع الفوضى، وأن حزب النور يتعاون مع الدولة من أجل بقاء الدولة والوطن، ومنع سفك الدماء، لذا المشاركة فى الانتخابات ضرورية وإيجابية، وأدعو جميع الأخوات من حزب النور والدعوة السلفية، أن ينزلوا ويشاركوا فى الانتخابات، من أجل الحفاظ على الدولة من التخريب.

وتابع: إن "المشاركة تمنع الفوضى، وتحافظ على الأعراض من الخطر، ولابد من اننا نعرف الضغوط التى يقودها العالم ووسائل إعلام ضد مصر، والتروج ضد الانتخابات فى صحفهم، فالمشاركة هى خير رد فى ذلك، فهناك دولا تريد أن تحاصر مصر من أجل أهداف معينة وخلق أزمات".


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