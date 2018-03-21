وول ستريت مستقرة عند الفتح وأسهم التكنولوجيا تتراجع







(رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء حيث تحرك المستثمرون بحذر قبيل رفع مرتقب لسعر الفائدة فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بينما ألقى انخفاض أسهم فيسبوك إثر مخاوف بشأن الخصوصية بظلاله على قطاع التكنولوجيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 7.71 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 24734.98 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.56 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 2714.38 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 15.35 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 7348.95 نقطة.