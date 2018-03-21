ولى عهد الأردن مهنئا والدته بعيد الأم: حواء هى المثال الأصدق للتضحية

ولى عهد الأردن مهنئا والدته بعيد الأم: حواء هى المثال الأصدق للتضحيةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:12 م
ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله
كتبت – شرويت ماهر
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حرص ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله، على تهنئة والدته الملكة رانيا بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشر ولى العهد الأردنى صورة لوالدته وسط مجموعة من الأطفال معلقا عليها: "الام هى المثال الأصدق والأسمى للتضحية والتفانى والعطاء، كل عام وأمى وجميع الأمهات بألف خير".
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