وكيل "تعليم كفر الشيخ" يبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا بحضور هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصلاح فهمى مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وسلامة الويشى المدير العام للتعليم العام، وهشام شوشان مدير أمن المديرية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية لبحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئيسية التى تشهدها مقار اللجان بالمدارس الأسبوع المقبل.

وقال وكيل الوزارة، إنه شدد على توفير أماكن المبيت وفرشها وتجهيز مقرات الاقتراع وتوفير الإضاءة الكافية ووسائل الأمان، وشدد على نظافة المدارس.

وأضاف عثمان ، فى بيان له، أنه شكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة هناء شهاب وكيل المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات برئاسة مديرى الإدارات التعليمية ، مؤكدًا أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر أن تكون أيام الانتخابات إجازة للطلاب فقط.

وحث وكيل الوزارة كل العاملين بالتربية والتعليم وعددهم 68 ألف معلم بالمشاركة الإيجابية خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية التى ستقام خلال الفترة من 26 لـ28 مارس الجارى.