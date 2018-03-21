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وكيل تعليم القليوبية يستقبل موظفات الديوان بالورود احتفالا بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:19 ص
وكيل تعليم القليوبية يستقبل موظفات الديوان بالورود احتفالا بعيد الأم طه عجلان وكيل تعليم القليوبيه





القليوبية نيفين طه
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استقبل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، السيدات العاملات بالديوان فى مختلف الإدارات بباقات الورود والهدايا احتفالا بعيد الأم.
 
كما قام عجلان بجولة بمختلف إدارات الديوان أكد خلالها على أن الأحتفال بقيمة الأم وعيدها لا يمكن اختصاره فى يوم واحد لأن تكريم الأم يمتد على مساحة وجودها في حياتنا وبعد مماتها،متابعا بقوله أن الأم لها دور فعال ومؤثر في بناء الأمة ورفع شأن المجتمع وتطويره وبناؤه فكريا وأخلاقيا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم الى الأخلاقيات الإيجابية .
 
فيما استقبلت السيدات بالديوان جولة وكيل الوزارة بالزغاريد والابتسامات.
 
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