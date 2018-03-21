وكيل تعليم الغربية يكرم عددا من العاملين بالمديرية لتميزهم فى عملهم







الغربية - مصطفى عادل

قام الشناوي عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، بتوزيع شهادات تقدير على عدد من العاملين بالمديرية لتميزهم فى العمل.

حيث كرم كل من أمال شعبان محمد جمعه مدير إدارة تنمية الموارد البشرية ، و سحر أحمد طلعت نصر مدير إدارة الموازنة ، و محمد وجدى محمد عبده مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أحمد محمد حسين عمر مدير إدارة الإحصاء، عزيزة بسيط ابراهيم موسى بمكتب مدير التعليم الفنى وذلك لتميزهم في العمل واكد " عايد" إن من أهم متطلبات تحسين العمل وتطويره هو الاهتمام بمكونات العمل الرئيسية وأهمها دعم الجزء الإنسانى فى العمل بتكريم المتميزين ، متمنيًا أن يكون هذا التكريم بداية وحافز لجميع العاملين على التميز في العمل