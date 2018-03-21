وكيل تعليم الغربية يكرم عددا من العاملين بالمديرية لتميزهم فى عملهم

وكيل تعليم الغربية يكرم عددا من العاملين بالمديرية لتميزهم فى عملهمالأربعاء، 21 مارس 2018 02:13 م
جانب من التكريم
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
قام الشناوي عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، بتوزيع شهادات تقدير على عدد من العاملين بالمديرية لتميزهم فى العمل.
حيث كرم كل من أمال شعبان محمد جمعه مدير إدارة تنمية الموارد البشرية ، و سحر أحمد طلعت نصر مدير إدارة الموازنة ، و محمد وجدى محمد عبده مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أحمد محمد حسين عمر مدير إدارة الإحصاء، عزيزة بسيط ابراهيم موسى بمكتب مدير التعليم الفنى وذلك لتميزهم في العمل واكد " عايد" إن من أهم متطلبات تحسين العمل وتطويره هو الاهتمام بمكونات العمل الرئيسية وأهمها دعم الجزء الإنسانى فى العمل بتكريم المتميزين ، متمنيًا أن يكون هذا التكريم بداية وحافز لجميع العاملين على التميز في العمل
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة