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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:28 م
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وكيل تضامن المنوفية يشدد على استمرار القوافل الإجتماعية فى القرى الاكثر أحتياجا

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:29 م
وكيل تضامن المنوفية يشدد على استمرار القوافل الإجتماعية فى القرى الاكثر أحتياجا احد القوافل الاجتماعية - ارشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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عقد الدكتور الأحمدى محمد الوكيل وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديرى الإدارات الإجتماعية حيث تناول الاجتماع الترتيبات النهائيه للاحتفال بالأم المثاليه ويوم اليتم.

وشدد وكيل وزارة التضامن فى بيان له ،على مديرى الإدارات على التزام بمواعيد العمل الرسمى وتبسيط اجراءات الحصول على الخدمه وتقديمها للمواطن بسهوله ويسر والعمل على حل كافه المشكلات التى تتعلق بالعمل وتأخر مصلحه المواطن.

كما أكد على استمرارية القوافل الاجتماعية التى تنظمها مؤسسه التكافل فى القرى والعزب الأشد احتياجا والبعيدة عن خدمات الوحدات الاجتماعية للوصول بمعدل تنفيذ قافلة اسبوعيا وللوصول الى الاسر الاكثر احتياجا.

 

 


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