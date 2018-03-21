وكيل تضامن المنوفية يشدد على استمرار القوافل الإجتماعية فى القرى الاكثر أحتياجا

وكيل تضامن المنوفية يشدد على استمرار القوافل الإجتماعية فى القرى الاكثر أحتياجاالأربعاء، 21 مارس 2018 12:29 م
احد القوافل الاجتماعية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
عقد الدكتور الأحمدى محمد الوكيل وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديرى الإدارات الإجتماعية حيث تناول الاجتماع الترتيبات النهائيه للاحتفال بالأم المثاليه ويوم اليتم.
وشدد وكيل وزارة التضامن فى بيان له ،على مديرى الإدارات على التزام بمواعيد العمل الرسمى وتبسيط اجراءات الحصول على الخدمه وتقديمها للمواطن بسهوله ويسر والعمل على حل كافه المشكلات التى تتعلق بالعمل وتأخر مصلحه المواطن.
كما أكد على استمرارية القوافل الاجتماعية التى تنظمها مؤسسه التكافل فى القرى والعزب الأشد احتياجا والبعيدة عن خدمات الوحدات الاجتماعية للوصول بمعدل تنفيذ قافلة اسبوعيا وللوصول الى الاسر الاكثر احتياجا.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة