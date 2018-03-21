وكيلة تعليم كفر الشيخ تطالب المعلمات باصطحاب أزواجهن وأبناءهن لانتخاب الرئيس

طالبت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلمات بالحشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، ومصاحبة المعلمات لأزواجهن وأنجالهن للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر "انزل وشارك" الذى نظمته الموظفات بمدارس وإدارة دسوق التعليمية بحضور هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعى مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وحاتم شوشان، مدير أمن مديرية التربية والتعليم، وعبد اللطيف غريب وكيل الإدارة، وأيمن أبو العزم، المسئول الإعلامى بإدارة دسوق، وأيمن العبسى مدير إدارة العلاقات العامة.

وأضافت شهاب، أن إنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات من الطرق والكهرباء والغاز ومزرعة بركة غليون والمستشفيات التى تم إقامتها وأفتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج المرضى بهذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى تتحدث عن نفسها وهى خير شاهد عن حب الرئيس لتراب هذا الوطن، مؤكدة أن العالم كله سيرى ما ستفعله عظيمات مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من حشد وتأييد.

وقال مصطفى مرعى، مدير إدارة دسوق التعليمية، سنكون على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية ردا على الدول التى تحارب مصر، فقد حب الله مصر برجال أوفياء يحموها، موجها حديث للمعلمات والعاملات بمدارس وإدارة دسوق التعليمية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة" ودعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات على أرض مصر وإحلاله الأمن والأمان فى ربوع الوطن ومحاربته للإرهاب فى سيناء وفى كل شبر على أرض الوطن، مع اهتمامه بشباب الوطن والتحاور معهم والتعرف على مشاكلهم، واستكمال الإنجازات والمشروعات العملاقة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وإنشاء 3 محطات كبرى للكهرباء وغيرها من المشروعات الكبرى فى كافة المجالات ومحاربة الفساد والبيروقراطية والاهتمام بالتعليم وصحة المصريين.